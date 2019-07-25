Xiaomi تتحدى “آبل” و”سامسونغ” معا بواحد من أفضل الهواتف

2019/07/25 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة Xiaomi مؤخرا عن هاتف Mi 9T المتطور، الذي تتوقع أن يصبح من أكثر الأجهزة مبيعا في سوق الهواتف الذكية.ويتميز هذا الهاتف بسرعة أداء ممتازة بفضل معالجه snapdragon 730، ثماني النوى، الذي صنع بتقنية (8 نانومتر)، إضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 6 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 غيغابايت، القابلة […]

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