2019/07/25 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الصاروخية اليمنية تطلق 3 صواريخ زلزال واحد على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بعسير وسقوط عدد من القتلى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/25 | 21:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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