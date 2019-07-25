2019/07/25 | 21:23

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المالكي يوجه رسالة عهد وشكر الى "الدعاة" عقب عقد المؤتمر الـ 17 لحزب الدعوة الاسلامية

وجّه الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية الأستاذ نوري كامل المالكي

رسالة عهد وشكر وتهنئة الى "الدعاة"، في أعقاب إنجاز مؤتمرهم السابع

عشر، وإنتخاب الأمين العام ومجلس الشورى والقيادة.

وفيما يلي نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم((أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ

بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ))أيها الدعاة الأبرار .. أتقدم إليكم جميعاً، سواء من حضر منكم المؤتمر السابع

عشر، أو من لم يحضر، بخالص التهنئة والتبريك لتحقيقكم إنجاز عقد

المؤتمر العام، وانتخاب أعضاء مجلس الشورى والقيادة، كما أشكر لكم

حسن ظنكم بأخيكم عبر تجديد الثقة وإعادة الإنتخاب لموقع الأمين

العام. وأؤكد بأن النتائج الطيبة التي حققها المؤتمر، ثم

الإجتماع الأول لمجلس الشورى الجديد، إنما تكشف عن عمق شعوركم

بالمسؤولية تجاه دعوتكم المباركة، وسعيكم الجاد لمنع الإنقسامات،

وحقيقة إيمانكم بمبدإ تداول المسؤولية بآليات الشورى، والتي تمثل

السياقات الإسلامية الأصيلة التي سبق أن نظّر لها حزب الدعوة

الإسلامية وعمل بها منذ تأسيسه وحتى الآن، وهي إنجازات تحسب لكم

جميعاً. وأؤكد أيضاً بأن ماتحقق وسيتحقق، إنما هو جهد جماعي،

اشترك فيه وسيشترك جميع "الدعاة"، سواء من كان في القيادة ومجلس

الشورى السابقين والحاليين، أو المؤتمر الأخير والمؤتمرات اللاحقة،

أو الحراكات المنتجة التي سبقت المؤتمر، والتي كان فيها للدعاة

المنقطعين أيضاً دور طيب من خلال أوراق الإصلاحية التي بعثوها للحزب

وللمؤتمر.



فحزب الدعوة الإسلامية بصفته الفكرية والمعنوية، إنما هو

لجميع "الدعاة"، بل للعراق وللأمة، وليس خاصاً بقيادته وشوراه

والأعضاء المنتظمين فيه.إخوتي وأخواتي الميامين.. أعاهدكم بأننا بمعية القيادة والشورى واللجان

والمكاتب والتنظيمات المحلية، سنبذل كل ما في وسعنا لإنجاز مشروع

إعادة بناء الحزب، والذي بيّنتُ أهم معالمه ومحاوره في خطاب افتتاح

مؤتمركم السابع عشر، وأخص منها: إعادة مأسسة الحزب وتعديل نظامه

الداخلي، تدوين المشروع السياسي الموحد وتنفيذه، إعادة بناء التنظيم

وتقويته وتجديده وإعادة المنقطعين الراغبين بالعودة، تفعيل مشروع

التنسيق مع التنظيمات الشقيقة، تدوين المشروع التبليغي وتنفيذه،

مراجعة فكر حزب الدعوة الاسلامية وتجديده وفق متطلبات

المرحلة. وأدعو نفسي وأدعوكم، للعمل بكل جدٍّ وتفانٍ لتكريس حضور حزب

الدعوة الإسلامية كياناً إسلامياً وطنياً أصيلاً وفاعلاً، يضحي من

أجل الإسلام والعراق وشعبه، بكل ما يمتلك من أدوات و وسائل وخبرات

وإمكانيات، وأن نضع عنوان الخدمة، ومبدإ التضحية، وهدف التغيير، نصب

أعيننا ونحن نسير الى الأمام، للوصول الى عراقٍ مستقل حر محصّن،

يحتضن جميع مواطنيه على أساس القانون، وشعبٍ موحّد مرفّه متعلم

ملتزم، تذوب في داخله كل الفوارق القومية والطائفية، وحكمٍ عادل كفء

قوي أمين، يستوعب كل مكونات الوطن، وينبثق وفق خيارات الشعب

وتطلعاته وإرادته، ويعمل على أساسها. وينبغي أن نتذكر دائما" بأن الداعية يمارس العمل السياسي

والخدمي بمنظور إسلامي، كما ينظر الى العمل

الدعوي الاسلامي بأنه يستوعب السياسة وكل مجالات

الحياة، فلا تتقوم السياسة لدى الداعية بمعزل عن الدين، ولايتقوم

الدين بمعزل عن الشأن العام الذي هو رعاية شؤون الأمة وجلب المصالح

لها ودرء المفاسد عنها.



ولذلك فإن ممارسة السياسية والخدمة والرعاية

هي ممارسة عبادية للداعية، كأية عبادة فردية وجماعية أخرى. وينبغي أن نتذكر أيضا" بأن طريق التغيير والخدمة والتضحية هو

الهدف النهائي الذي تأسست الدعوة الاسلامية من أجله، والذي

فيه خير دنيانا وآخرتنا، و وسيلتنا لبلوغ مرضاة الله تعالى.



((

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )). والحمد لله رب العالمين

نوري كامل

المالكيالأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية23 ذي القعدة 1440 هـ25 تموز 2019 م

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