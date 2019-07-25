2019/07/25 | 21:23

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اليمن : سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي ويعطل الملاحة الجوية

الخميس

25

تموز

2019 :

08:53 pm

47

اليمن : سلاح الجو المسير يستهدف بطائرات قاصف مطار أبها الدولي

ويصيب أهدافه بدقة عالية وتعطل الملاحة الجوية

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