إدارة الطلبة ترد على الجوية: المدرب علي هادي مرتبط بعقد معنا حتى نهاية الموسم المقبل

2019/07/25 | 21:44

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة الادارية لنادي الطلبة انها متمسكة بالكادر التدريبي للفريق الطلابي بقيادة الكابتن علي هادي ومساعده حمزة هادي ومدرب الحراس عماد هاشم للموسم الكروي المقبل.

وذكرت ادارة النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان" ما تم تداوله في وسائل الاعلام حول تعاقد مدرب الطلبة علي هادي مع الجوية لتمثيله في الموسم المقبل، غير صحيح وان الادارة متمسكة بالمدرب كونه مرتبط بعقد رسمي لنهاية الموسم المقبل، اذ تم توقيع عقد رسمي لمدة موسم ونصف وبالتالي ينتهي عقد المدرب نهاية الموسم المقبل 2019-2020".

واضافت" في الوقت الذي تؤكد فيه الادارة تمسكها بالكادر التدريبي الحالي تستغرب تحركات ادارات الاندية للتعاقد مع مدرب مرتبط بعقد عمل مع نادٍ اخر" .

وكانت الهيئة الأدارية لنادي القوة الجوية قد أعلنت اليوم الخميس، تسمية المدرب علي هادي لقيادة فريق كرة القدم للموسم المقبل، خلفاً للمدرب إيوب أوديشو المستقيل.

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة الأدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الخميس، عن تسمية المدرب علي هادي لقيادة فريق كرة القدم بالنادي للموسم المقبل، خلفاً للمدرب إيوب أوديشو.

ووجهت أدارة النادي شكرها وتقديرها إلى المدرب ال

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وبمجرد إعلان نادي ريال مدريد إصابة نجمه أسينسيو ب

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كشف مصدر من داخل نادي القوة الجوية اليوم الخميس، أن هناك معرقلات في تجديد عقد مدرب فريق الكرة بالجوية ايوب اديشو، فيما أشار الى تفكير الادارة بثلاثة اسماء تدريبية في حال عدم التوصل مع اديشو.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد الي

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