الحشد الشعبي يحبط هجوما لداعش في أطراف قضاء خانقين

2019/07/25 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوة من الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، تسللا لجماعة داعش الارهابية في أطراف قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى العراقية....

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