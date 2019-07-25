رسمياً.. اربيل يجدد تعاقده مع المدرب اكرم احمد سلمان لقيادة فريق الكرة بالموسم المقبل

2019/07/25 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..اربيل يجددتعاقدهمعالمدرباكرماحمدسلمانلقيادةفريقالكرةبالموسمالمقبل

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