2019/07/25 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية (الحوثيون)، الخميس، عن شن هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها الدولي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.وبحسب الموقع الرسمي لجماعة “أنصار الله” أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن “سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي بعملية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة استهدفت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران اليمني المسير يستهدف مطار ابها السعودي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران اليمني المسير يستهدف مطار ابها السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).