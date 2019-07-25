2019/07/25 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس سروط محسن، اليوم الخميس، أن لجنة الامن والدفاع لم تشترك بالتحقيق مع الفلاحي واقتصر التحقيق معه

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