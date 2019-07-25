الداخلية تكلف عادل شياع مديراً لأحوال ذي قار خلفا لجبار ناصر

2019/07/25 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بتكليف العميد عادل شياع بمنصب مدير دائرة جوازات محافظة ذي قار.

وذكر المصدر في حديث ان " وزارة الداخلية

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