الدفاع تفتح اخطر خط للصد في جزيرة الكرمة

2019/07/25 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الميس، عن فتح اخطر خط للصد في جزيرة

الكرمة كانت ملاذاً للارهابيين.وذكر بيان للوزارة، ان" قيادة الفرقة العاشرة ولواء المشاة 40

وبمشاركة لواء 27 التابع للحشد الشعبي شرعت بتنفيذ عمليات تفتيش وضمن

عمليات إرادة النصر في جزيرة الكرمة ومنطقه القناطر والمناطق المحيطة

بها وبثلاث محاور من سور بغداد ذراع دجلة شرقا وانتهت بالحدود الفاصلة

بقضاء سامراء شمالا باتجاه شرق الانبار".واضاف" حيث أثمرت العملية بالعثور على بعض المطلوبين وفق المادة

الرابعة إرهاب بالتفتيش الدقيق تم فتح خط الصد من قبل الجهد الهندسي

التابع إلى قيادة الفرقة العاشرة الذي كان يتخذه الإرهابيين ملاذا

لهم".

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