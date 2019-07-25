مقتل مدني بهجوم مسلح شرقي البصرة

2019/07/25 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، الخميس، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة شط العرب شرقي البصرة، ما ادى الى مقتله في الحال".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية طوقت منطقة الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن الجناة".

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