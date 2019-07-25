فضيحة إدارية كبرى في الاتصالات.. والوزير يكشف أوراقها

2019/07/25 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير الإتصالات، نعيم الربيعي، "فضيحة إدارية كبرى في الوزارة".

وقال الربيعي في تسجيل صوتي بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الخميس، "هناك أشخاص لا يملكون شهادات اختصاص يشغلون مناصب حساسة وعليا في الوزارة".وأضاف كما "يوجد كم هائل من الموظفين في وزارة الاتصالات وإذ نقارنها مع التكنلوجيا القديمة والمتطورة فاننا نحتاج الى أكثر من هذا العدد لكن اذا سالت كم من الـ 15 الف موظف في الوزارة من المختصين؟ نجد ان الأغلبية منهم من حملة شهادات الإعدادية او متوسطة".انتهى

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