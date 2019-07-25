معتصمو الشهادات العليا: سائق الستوتة لم يكن مخموراً والوعود حبر على ورق

2019/07/25 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد معتصمو حملة الشهادات العليا، ان سائق الستوتة الذي صدم المعتصمين امس الأربعاء لم يكن "مخموراً".

وقالت زينب عبد الزهرة من معتصمي الشهادات العليا {للفرات نيوز}" نعتصم منذ40 يوماً ولم يستجب لنا او يساندنا أي مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او مجلس النواب".وأضافت" امس دخل علينا سائق ستوتة يقولون انه مخمور وهو لم يكن مخمور ابداً، وتم إصابة اثنين من المعتصمين بجروح بالغة ولم تستنكر أي جهة رسمية هذا الاعتداء"، متسائلة" هل من المعقول بوجود القوات الأمنية لا يوجد حماية للمعتصمين؟".وتابعت عبد الزهرة" لم نلمس أي تغيير خلال زيارة وفود الحكومية للمواقف السابقة ووعودهم مجرد حبر على ورق"، مشيرة الى" ارسال وفوداً للمساوة بتوفير عدد من الدرجات الوظيفية لفض الاعتصام، ونحن رفضنا ومصرين على اخذ الحقوق بالمعرفة والقلم".وأشارت" بعض الأحزاب يريدون تبني قضيتنا لغرض مصلحة شخصية، وزير التعليم استنكر امس الاعتداء على رئيس جامعة المستنصرية، ولم يستنكر الاعتداء على حملة الشهادات العليا".وتعرض عدد من أصحاب الشهادات العليا المعتصمين أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد إلى حادث دهس بدراجة نارية "ستوتة"، ما أسفر عن إصابة عدد من المعتصمين المطالبين بالتعيين.



ووقعت الإصابات إثر اقتحام سائق دراجة نارية من نوع "ستوتة" في ساعة متأخرة ليلة أمس اعتصاماً لحملة الشهادات العليا، واتضح أنه مخمور ما أوقع إصابات بليغة بعدد من المعتصمين.انتهى

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