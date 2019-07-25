الداخلية تضبط شاحنتين محملتين بـ 98 طناً مهرباً من (شيش البناء) في واسط

2019/07/25 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، ضبط 98 طناً مهرباً من مادة (شيش البناء) في منطقة العزيزية التابعة لمحافظة واسط بواسطة كتب اعفاءات جمركية لمشاريع استثمارية منجزة.

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