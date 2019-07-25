خبير: عبد المهدي سيواجه “عقوبات قانونية” في حال أثبتت نتائج التحقيق تورط الفلاحي

2019/07/25 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الخبير القانوني علي التميمي ، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يحق له إعلان تبرئة قائد عمليات ألانبار الفريق ركن محمود الفلاحي من تهمة التخابر مع المخابرات الأمريكية قبل ظهور نتائج التحقيق بشكل رسمي.

وقال التميمي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “عبد المهدي لا يحق له وفق القانون إعلان تبرئة الفلاحي أو إدانته عبر وسائل الإعلام قبل ظهور نتائج التحقيق بشكل رسمي”، لافتا إلى إن “عبد المهدي سيواجه العقوبات القانونية في حال ثبتت نتائج التحقيق تورطه بالتخابر مع المخابرات الأمريكية”.

وأضاف أن “اللجان القضائية المكلفة بالتحقيق مع الفلاحي ستكون نتائجها الفيصل في تبرئته أو إدانته ومن ثم إعلانها بشكل رسمي من قبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي”، مبينا أن “المتضررين من القصف الأمريكي سيحق لهم رفع الدعوى القضائية والجزائية بحق الفلاحي في حال تمت إدانته وسيكون لهم الحق في المطالبة بالتعويض المادي”.

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