تونس تعلن الحداد 7 أيام مع تنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية إثر وفاة السبسي

2019/07/25 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الخميس، الحداد الوطني لمدة 7 أيام مع تنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة، الخميس، كما قرر رئيس الحكومة إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في وقق سابق الخميس، وفاة السبسي، وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مراسم الدفن.

من جانبها، قدمت الامارات العربية المتحدة الخميس تعازيها لتونس بوفاة رئيسها الباجي قايد السبسي عن 92 عاما، بحسب ما جاء في تغريدة لرئيس الحكومة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على تويتر “تعازينا للشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي”.

وأضاف أن الرئيس الراحل “قاد تونس في أحرج أوقاتها بحكمة وروية واقتدار، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه، وألهم شعبه وأهله الصبر والسلوان، وحفظ الله تونس وشعبها وأرضها دائماً وأبداً”.

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي صباح الخميس عن 92 عاما، علما بانه أول رئيس منتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ هذا البلد الذي يعتبر مهد الربيع العربي.

وأعلنت الرئاسة التونسية على صفحتها على فيسبوك “وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس”.

وبعد ساعات قليلة من وفاة قايد السبسي، أعلن مجلس نواب الشعب التونسي ان رئيسه محمد الناصر (85 عاما) سيتولى بعد ظهر الخميس الرئاسة المؤقتة للجمهورية، كما ينص الدستور.

من جهته، أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الخميس، الحداد الوطني لـ3 أيام، مع تنكيس العلم الفلسطيني، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله.

وأضاف عباس أنه سيشارك في مراسم وداع السبسي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي، عن عمر ناهز الـ93 عاما، وقالت إنه سيعلن لاحقًا عن مراسم الدفن.

وقبل قليل، أدى رئيس مجلس نواب الشعب في تونس، محمد الناصر، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة أقصاها 90 يوما، وفق الدستور.

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