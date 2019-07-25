إستجابة للعقوبات الأمريكية.. البنك المركزي يجمد حسابات أربعة عراقيين

2019/07/25 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للاخباروجه البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، المصارف الرسمية بتجميد حسابات اربعة عراقيين استجابة للائحة العقوبات الامريكية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 أشخاص عراقيين بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

والمتهمون الاربعة ريان الكلداني ووعد قادو ومحافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري.انتهى/س

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