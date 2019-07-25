2019/07/25 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YHr7zmvXX10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شباب com .. الشعبانيون .. بين السيرة الجهادية وبخس الحقوق - 2019/7/25) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شباب com .. الشعبانيون .. بين السيرة الجهادية وبخس الحقوق - 2019/7/25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).