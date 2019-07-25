2019/07/25 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حددت الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، تاريخ 15 أيلول 2019 موعدا جديدا لإجراء الإنتخابات الرئاسية، والتي كان من المفترض أن تجرى في 17 نوفمبر.وصرح رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، في وقت سابق اليوم، بأن أعضاء الهيئة (دستورية مستقلة) سيجتمعون لاحقا للتباحث في الأجندة الجديدة.وأشار في تصريحاته لإذاعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تونس تحدد 15 أيلول موعدا للانتخابات الرئاسية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تحدد 15 أيلول موعدا للانتخابات الرئاسية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تحدد 15 أيلول موعدا للانتخابات الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).