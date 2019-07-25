كيف للإعلامي الايزيدي أن يعمل وكل هذه السلبية في مجتمعه

2019/07/25 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليث حسين گرعزيري ايام واشهر واعوام تمضي على الإبادة الجماعية الايزيدية الأخيرة في شنكال والتي ما زالت مستمرة، شباب ونشطاء ايزيديون عملوا في مجالات متعددة وما زالوا، في خدمة القضية الايزيدية، ومن هذه المجالات، الصحافة والإعلام، حيث كل منا يعمل مع جهة إعلامية وحسب استطاعته واختصاصه، لخدمة القضية الايزيدية وتوصيل صوت النازحين ومعاناتهم إلى …

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