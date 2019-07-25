الجيش اليمني يعلن شن هجمات بالسلاح المسير على مطار أبها السعودي

2019/07/25 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن "الجيش اليمني شن عملية واسعة لسلاح الجو المسير على مطار أبها الدولي".وأضاف، العميد سريع أن "الملاحة الجوية تعطلت بمطار أبها في عسير السعودية إثر استهداف مرابض الطائرات".وجدد المتحدث اليمني دعوته للمدنيين والشركات في السعودية بالابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية.

انتهى.ص.هـ.ح.

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