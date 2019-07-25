قائد الحرس الثوري الإيراني يثني على قيام بحرية بلاده بسحب ناقلة النفط البريطانية

2019/07/25 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قيام القوة البحرية الإيرانية بسحب ناقلة نفط بريطانية، عملا بطوليا.

وأكد سلامي في تصريح، ان القوة البحرية الإيرانية، سحبت الناقلة “ستينا إمبيرو” باتجاه سواحل بلادها، من بين أربع بوارج أمريكية، ومدمرة بريطانية، من دون الاكتراث بكل النداءات الموجهة اليها، عبر أجهزة اللاسلكي، زاعما أن ذلك دفع بهيبة وهيمنة الاستعمار إلى الحضيض، على حد تعبيره.

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