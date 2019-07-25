طالباني يكشف خفايا اجتماع وفدي حكومتي بغداد واربيل

2019/07/25 | 22:15

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بغداد اليوم _ متابعة

كشف نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، قوباد طالباني، الخميس (25 تموز 2019)، خفايا اجتماع وفدي حكومت...





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