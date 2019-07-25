بعد إعلان الصليب الأحمر أنها لكويتيين.. مؤسسة الشهداء تكشف حقيقة المقبرة الجماعية

2019/07/25 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشف مدير دائرة العلاقات والإعلام، في #مؤسسة_الشهداء العراقية، #أحمد_الجراح، اليوم الخميس، عن هوية #ضحايا #المقبرة_الجماعية المكتشفة في #السماوة قبل يومين.الجراح، قال لمراسل “الحل العراق”: إن […]

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