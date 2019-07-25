بغداد واربيل يتفقان على إستمرار عقد الاجتماعات المشتركة لحل المشاكل العالقة

2019/07/25 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كردستان، الخميس، على إستمرار التواصل بإتجاه إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة بين الطرفين، فيما تقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد في الأسبوع القادم.

وقال موقع حكومة الاقليم في بيان صحفي إن "اللجنة العليا المشتركة للحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان-العراق الخاصة بحل المسائل العالقة بين الحكومتين، اجتمعت اليوم بإشراف رئيس وزراء الإقليم ونائب رئيس وزراء الحكومة الإتحادية لشؤون الطاقة للبدء بالحوار حول إيجاد حلول عادلة دستورية للمسائل العالقة".واضافت "وفي جو ودي هادف وتفاهم مشترك وبنية صادقة تم التباحث حول الملفات الأساسية وخصوصاً (ملف المناطق المتنازع عليها، ملف القضايا المالية والموازنة، وملف النفط والغاز).



وتم الإتفاق على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة".وتابعت انه "تقرر في الإجتماع إستمرار التواصل ما بين الطرفين بإتجاه إيجاد حلول جذرية دستورية لكل المشاكل العالقة بشكل يخدم مصلحة الجميع، ومن المقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد في الأسبوع القادم".

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