2019/07/25 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، اليوم الخميس، رسالة الى “الدعاة”، فيما دعا الى تكريس حضور الحزب كياناً “إسلامياً وطنياً”.وقال المالكي في الرسالة ، إن “النتائج الطيبة التي حققها المؤتمر، ثم الإجتماع الأول لمجلس الشورى الجديد، إنما تكشف عن عمق شعوركم بالمسؤولية تجاه دعوتكم المباركة، وسعيكم الجاد لمنع الإنقسامات، وحقيقة إيمانكم بمبدإ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في رسالة له ..المالكي يدعو لتكريس حضور حزب الدعوة كياناً “إسلامياً وطنياً”) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في رسالة له ..المالكي يدعو لتكريس حضور حزب الدعوة كياناً “إسلامياً وطنياً”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).