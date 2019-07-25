2019/07/25 | 22:25

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من هو الرئيس المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الخميس، تعيين الدبلوماسي

الروماني كورنيل فيروتا مديرا عاما مؤقتا للوكالة الدولية للطاقة

الذرية بعد عدة أيام من وفاة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

يوكيا أمانو عن عمر يناهز 72 عاما.ونقلت وكالة رويترز في خبر أن ” الدبلوماسي الروماني المعين حديثا كان

يعمل منسقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرب من المدير الراحل

امانو ويعتبر من المؤيدين الاقوياء لخطة العمل المشتركة فيما يخص

الاتفاق النووي الايراني “.وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها إنه ” ومن أجل ضمان

حسن سير العمل في الوكالة ، قرر مجلس المحافظين تعيين السيد كورنيل

فيروتا مديراً عاماً بالنيابة ، إلى أن يتولى المدير العام

الجديد منصبه “.يذكر أن وفاة أمانو جاءت في وقت تتزايد فيه المخاوف مع تصاعد التوترات

بشأن البرنامج النووي الإيراني ، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب من الصفقة مع القوى العالمية لعام 2015 من جانب

واحد والتي قيدت تخصيب اليورانيوم النووي في ايران .

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