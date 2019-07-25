بهجوم مسلح.. مقتل مدني شرقي البصرة

2019/07/25 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الخميس، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران

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