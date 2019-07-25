2019/07/25 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1uLMGonDj2M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو مجلس محافظة #نينوى غزوان الداوودي يوضح حقيقة قرار سحب اللواء 30 من سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو مجلس محافظة #نينوى غزوان الداوودي يوضح حقيقة قرار سحب اللواء 30 من سهل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).