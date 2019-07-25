2019/07/25 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ME9Gh007UX0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عباس سروط : قادة عسكريون يذهبون الى السفارة الامريكية بدون علم رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عباس سروط : قادة عسكريون يذهبون الى السفارة الامريكية بدون علم رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).