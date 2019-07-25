رسمياً.. أكرم سلمان مدرباً لأربيل لموسم آخر

2019/07/25 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} جدد نادي أربيل، تعاقده مع المدرب أكرم أحمد سلمان لموسم واحد مدرباً لفريق كرة القدم.

ومن المؤمل في الاسبوع المقبل الاعلان عن الكادر التدريبي للفريق.وقاد أكرم سلمان نادي أربيل في الموسم المنصرم للدوري الممتاز لـ ١٤ مباراة حقق فيها الفوز في خمس مباريات وتعادل في مثلها تعرض للخسارة في أربع مباريات.انتهى

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