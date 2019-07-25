بعد الفيشاوي.. الموت يغيب فنانة مصرية اشتهرت بهذه الادوار

2019/07/25 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد ساعات على وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، غيب الموت فنانة مصرية.

شاركت صفحة فضائية "القاهرة والناس"، عبر موقع "فيسبوك"، صورة للممثلة، فوزية عبد العليم، التي تعد واحدة من أبرز الفنانات، اللاتي جسدن دور الأم والجدة على الشاشة الفضية بطابع كوميدي، معلنة عن وفاتها.



ومن أبرز أعمال الراحلة، فيلم "صاحب صاحبه"، الذي جسدت في أحداثه شخصية والدة الفنان أشرف عبد الباقي.



كما شاركت فوزية عبد العليم بأحد المشاهد الهامة في فيلم "جاءنا البيان التالي"، الذي قام ببطولته كلا من حنان ترك ومحمد هنيدي.



والفنانة فوزية عبد الحليم ذات أصول فلسطينية، ولكنها عاشت سنوات طويلة من عمرها في مصر، وتمكنت من دخول عالم الفن في مرحلة عمرية متأخرة.



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