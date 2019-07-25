إعتقال متهم مطلوب بقضايا إرهابية في سيطرة أمنية شمالي بابل

2019/07/25 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في سيطرة الـ77 شمالي المحافظة .

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