مجلس محافظة بابل يدرس ايجاد بديل لشارع 60 الحيوي بسبب حفريات مشروع مجاري الحلة

2019/07/25 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس محافظة بابل، اليوم الخميس، ان المجلس يدرس مع الدوائر الخدمية ايجاد بديل لشارع 60 الحيوي الذي يؤدي للمحافظات الجنوبية بسبب اعمال مشروع الانابيب الناقلة لمجاري الحلة الكبير".

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