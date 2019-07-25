رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز ومدير عام شركة غاز الجنوب يبحثان سبل التعاون المتبادل

2019/07/25 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت جامعة البصرة للنفط والغاز مع شركة غاز الجنوب سبل التعاون العلمي المتبادل بين الجانبين ، جاء ذلك خلال زيارة السيد رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الاستاذ الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي الى السيد مدير عام شركة غاز الجنوب الاستاذ حيان عبد الغني عبد الزهرة صباح اليوم الخميس الخامس والعشرين من تموز الجاري ورافقه خلال […]

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