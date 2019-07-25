English | كوردى

نيجيرفان البارزاني يثمن مواقف عبدالمهدي و"اللجنة المشتركة" الرامية لحل المشاكل العالقة


نيجيرفان البارزاني يثمن مواقف عبدالمهدي و
2019/07/25 | 22:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إزالة العقبات والتوصل إلى تفاهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني يثمن مواقف عبدالمهدي و"اللجنة المشتركة" الرامية لحل المشاكل العالقة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان البارزاني يثمن مواقف عبدالمهدي و"اللجنة المشتركة" الرامية لحل المشاكل العالقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا