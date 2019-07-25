القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية شمالي بابل

2019/07/25 | 22:47

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بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، الخميس (25 تموز 2019)، القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في سيطرة امنية شمالي المحافظة.وأوضحت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "على إثر عملية التفتيش الدقيق ضمن سيطرة الـ77 المدخل الشمالي للمحافظة، تمكنت مفارز فوج الطوارئ الرابع من إعتقال متهم مطلوب وفق المادة (4 إرهاب)، بعد مطابقة بياناته في حاسبة التسجيل الجنائي داخل السيطرة".وأضافت، أن "عملية القبض نُفِّذت بالتعاون مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني، تم نقل المعتقل من قبل المفارز الى أحد مراكز الاحتجاز الأمني تمهيداً لتسليمه الى جهة الطلب".

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، عن ممريين سريين يستخدمهما عناصر تنظيم داعش، للتسلل من محافظة صلاح الدين إلى ديالى، فيما شددت على ضرورة الانتباه لهذه التحركات.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع، النائب عبد الخ

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط شاحنتين محملتين بـ 98 طناً مهرباً من "شيش البناء" في قضاء العزيزية بمحافظة واسط.

وذكر مكتب المفتش العام، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تدمير مضافة "والي الأنبار" في تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية في صحراء غرب المحافظة.

وذكر إعلام الحشد الشعبي، أن "قوة مشتركة من قيادة الحشد بمحافظة الانبار، فوج الف

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