الحشد الشعبي يحبط هجوما صاروخيا غرب الانبار 

2019/07/25 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قيادة الحشد الشعبي في الانبار، الخميس، هجوما صاروخيا غرب المحافظة بالتعاون مع قوة من جهاز المخابرات الوطني. وذكر موفدنا، ان قوة مشتركة من فوج الفرات الاول وفوج الرد السريع الثاني التابعين لقيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار بالتنسيق والتعاون مع قوة جهاز المخابرات الوطني شنت حملة لتعقب تحركات داعش وخلاياه في صحراء غرب الانبار، ...

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