إجرام نينوى: القبض على ٦ متهمين بالجرم المشهود يقومون بلعب القمار في تلعفر

2019/07/25 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن القاء القبض على ستة متهمين بالجرم المشهود يقومون بلعب القمار في تلعفر.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان “مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على تعاون المواطنين ضبط حبوب مخدرة ومؤثرات […]

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