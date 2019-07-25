معن: القبض على ٦ متهمين بالجرم المشهود يقومون بلعب القمار في تلعفر

2019/07/25 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ستة متهمين بالجرم المشهود يقومون بلعب القمار في تلعفر.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد

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