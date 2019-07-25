2019/07/25 | 22:56

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اعتقال متهمين وضبط كمية كبيرة من المخدرات في الموصل

اكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط كمية كبيرة من الحبوب

المخدرة والمؤثرات العقلية، فضلاً عن اعتقال ستة متهمين في قضاء

تلعفر بمحافظة الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية سعد معن في بيان ، إن "مكتب مكافحة اجرام

تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على

تعاون المواطنين تضبط حبوب مخدرة ومؤثرات عقلية ٨٥٠ حبة و٩٥ امبولة

مخدرة و ٣٢٠ قنينة شراب مخدر"، مبيناً أنه "تم ضبطها في احد الدور

السكنية المتروكة في حي النور في قضاء تلعفر غربي مدينة

الموصل".وعلى صعيد متصل "قام مكتب مكافحة اجرام تلعفر بالقبض ٦ متهمين

بالجرم المشهود وهم يقومون بلعب القمار وضبط بحوزتهم مبلغ

مالي ١،٨٠٠،٠٠٠ مليون وثماني مائة الف دينار عراقي و١،٨٠٠ الف

وثماني مائة دولار امريكي ١٨ ورقة وضبط اربع علب ورق القمار

تم توقيفهم وفق المادة ٣٨٩ ق ع".وبين معن أنه "تم القبض عليهم في احد المقاهي في منطقة حي الطليعة

في قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل".

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