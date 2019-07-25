2019/07/25 | 22:56

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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في الثلث الاول من شهر اب

تشير التوقعات الجوية، الخميس، الى ارتفاع درجات الحرارة في جنوب

وغرب البلاد وانخفاضها في الشمال والشرق وتباينها في الوسط، خلال

الثلث الاول من شهر اب.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطيه في تدوينة على موقع التواصل

الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم "موديل التنبؤات متوسطة المدى الاميركي

يشير الى درجات حرارة اعلى من المعدل في جنوب وغرب البلاد وبعض

مناطق الوسط خلال الثلث الاول من شهر آب أغسطس المقبل" .واضاف، انه خلال نفس المدة فإن "درجات حرارة ستكون اقل من المعدل في

الشمال والشرق وبعض مناطق الوسط" .واوضح، ان "الحرارة تكون اعلى من المعدل في عموم شبه الجزيرة

العربية ومصر والسودان وجنوب وشرق ايران واقل من المعدل في تركيا".

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