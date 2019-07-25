مجلس ذي قار يعلن شمول مرضى

2019/07/25 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الخميس، الحصول على موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية على شمول مرضى "نزف الدم الوراثي" بالمعين المتفرغ وهيئة ذوي الإعاقة".مشيراً في الوقت ذاته إلى "أن حالات المرضى تفاقمت بسبب تأخر العلاجات الضرورية"..

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