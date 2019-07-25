بارزاني واللجنة العليا المشتركة يؤكدان على حل لمشاكل بغداد والاقليم وفق الدستور

2019/07/25 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في اجتماع ضم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع لجنة عليا مشتركة من حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، اليوم الخميس، أكد الجانبان على ان خطوات اللجنة تعد فرصة جيدة للتمكن من ايجاد حل للمشكلات المعلقة على اساس الدستور العراقي.وعبر بارزاني خلال الاجتماع الذي جرى مساء الخميس في اربيل ، عن شكره لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي واللجنة العليا المشتركة بين الحكومة العراقية وحكومة الاقليم والتي تبذل جهودها من اجل حل المشكلات، مؤكدا على دعمه ومساندته لخطوات الجانبين، فضلا عن تشديده على العمل المشترك وبروح الفريق الواحد.كما اكد بارزاني على ان نظرة وقرار اقليم كوردستان هو ايجاد الحل في اطار العراق وعلى اساس الدستور الذي سيصبح سببا للاستقرار وتطوير العلاقات بين الجانبين.وفي جانب اخر من اللقاء عبر الوفد الضيف عن سروره لنظرة الاقليم لحل المشكلات وقدم نبذة بشأن اجتماع اليوم الذي عقدته اللجنة العليا المشتركة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لحل المشكلات.وإجتمعت في وقت سابق من اليوم الخميس اللجنة العليا المشتركة للحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان-العراق الخاصة بحل المسائل العالقة بين الحكومتين، بإشراف رئيس وزراء الإقليم ونائب رئيس وزراء الحكومة الإتحادية لشؤون الطاقة للبدء بالحوار حول إيجاد حلول عادلة دستورية للمسائل العالقة.وبحسب بيان لحكومة الاقليم ورد لشفق نيوز، فانه "في جو ودي هادف وتفاهم مشترك وبنية صادقة تم التباحث حول الملفات الأساسية وخصوصاً (ملف المناطق المتنازع عليها، ملف القضايا المالية والموازنة، وملف النفط والغاز).وتم الإتفاق على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة".وتقرر في الإجتماع إستمرار التواصل ما بين الطرفين بإتجاه إيجاد حلول جذرية دستورية لكل المشاكل العالقة بشكل يخدم مصلحة الجميع، ومن المقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد في الأسبوع القادم.ووصل وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية في وقت متأخر من مساء امس الاربعاء الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يضم كلا من وزير المالية فؤاد حسين، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ووزير النفط ثامر الغضبان، ومدير مكتب رئيس الوزراء ابو جهاد الهاشمي.وتتجه أزمة تصدير النفط عبر أراضي الإقليم بين الحكومتين نحو الحل، ومع تشكيل لجنة مشتركة بهدف تسليم الإقليم لبغداد 250 ألف برميل يوميا.ومن المقرر أن تشهد هذه الاجتماعات إنهاء تلك التفاصيل في ظل وجود نية مسبقة من القادة الكورد لحل هذا الإشكال، وهو ما اكده رئيس حكمة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

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