استهداف مطار أبها في السعودية بطائرة من نوع قاصف “تو كي” المسيرة بدون طيار

2019/07/25 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الخميس، استهداف مطار أبها الدولي جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بطائرة مسيرة من دون طيار.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الجماعة في بيان صحفي، إن سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي بعملية واسعة بعدد من طائرات قاصف “تو كي” المسيرة.

وأوضح سريع أنه تم استهداف مرابض الطائرات وأهداف أخرى، مشيراً إلى أنها قد “أصابت أهدافها بدقة عالية وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار”.

وذكر سريع، أن هذا الاستهداف يأتي ردا على ما وصفه بـ “جرائم العدوان”، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي، وحصاره وغاراته المتواصلة على اليمنيين “والتي كان آخرها 25 غارة جوية خلال 12 ساعه الماضية”.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أن العمليات مستمرة “طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا”، داعياً المدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة، على حد وصفه.

ويأتي تصعيد الحوثيين العسكري ضد مواقع سعودية، في ظل مساعي الأمم المتحدة لإقناع أطراف الصراع في اليمن بالالتزام باتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في ستوكهولم نهاية العام الماضي.

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