كتبت اليكَ من نبضي وقلبي

2019/07/25 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدى الجاسم

كتبتُ إليكَ من نبضي وقلبي

وألهمني الغرامُ بكلِّ دربِ

أحبّكَ يا ملاكَ الروح حتى

هفا قلبي الكبيرُ لكلّ حبِّ

فأنتَ على ضفاف القلبِ وجداً

تحومُ وتستقي خمري بشُربيِ

وتُغريك القوافي سامياتٍ

وترسمُ في المدى الأشواق تُصبي

حناني بات في الأضلاع يحلو

ويوقد نارَ عشقي في مَهبِّ

وصرتُ كأنّني وردٌ رقيقٌ

يفوحُ عبيرُهُ من كلِّ صوبِ

وصار العشق سهلاً في فؤادي

ورقَّ الأمر حتى هان صعْبي

أنادمُ قلبكَ المحبوب لمّا

بعدتَ ولم تعدْ في أيّ قُربِ

وأرشف من خمور الشوق كأساً

يلذُّ ولم أكن صبّاً لصبِّ

فهل تأتي إليّ فإن نبضي

يهيمُ وما علمتُ وحق ربّي

بأنّك في دمي عطرٌ ووهجٌ

وعشقكَ يستبدُّ بوسط قلبي

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