2019/07/25 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام اليوم شخصين ملثمين مسلحين بمسدسات بالسطو المسلح على مركز الهرم بجانب مقسم ضاحية قدسيا بهدف السرقة حيث اتيا على دراجة نارية حيث قاموا بالصدام مع مدير الفرع السيد عبد القادر شيخة رحمه الله و قاموا باصابة 3 مدنيين و تم اطلاق الرصاص و بالصدفة كان يتواجد داحل المركز بطل احد عناصر الجيش فتصدى لهما …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل جريمة القتل و السطو المسلح بفرع الهرم بضاحية قدسيا اليوم النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل جريمة القتل و السطو المسلح بفرع الهرم بضاحية قدسيا اليوم) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل جريمة القتل و السطو المسلح بفرع الهرم بضاحية قدسيا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).