القوات المشتركة تعلن تدمير مضافة لداعش في صحراء الانبار

2019/07/25 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباردمرت مجموعة مشتركة من القوات المسلحة، اليوم الخميس، مضافة "والي الأنبار" في صحراء المحافظة.

وذكر بيان لإعلام الحشد اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "قوة مشتركة من قيادة الحشد الشعبي لمحافظة الانبار فوج الفرات الأول، وفوج الرد السريع السرية الثالثة وقوة من جهاز المخابرات الوطني نفذت، اليوم، عملية أمنية في صحراء غرب الأنبار شملت مناطق (العفايف -الكعره - وادي الحلكوم)".

وأشار الى أن "العملية اسفرت عن تدمير وحرق عدة مضافات، ومن ضمنها مضافة والي الانبار بتنظيم داعش".انتهى/س

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