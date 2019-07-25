الحوثييون يعلنون عن هجمات جديدة على السعودية

2019/07/25 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبارشنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الخميس، هجمات بطائرات مسيرة في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث بإسم جماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، أن "سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي بعملية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة، حيث تم إستهدفت مرابض الطائرات وأهداف أخرى، وقد أصابت أهدافها بدقه عالية وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

وأوضح سريع، أن "عملية استهداف مطار أبها تأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم، والتي كان آخرها 25 غارة جوية خلال 12 ساعه الماضية"، مؤكداً، "عملياتنا ستستمر طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".انتهى/س

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